Walid Regragui : « Aujourd’hui, c’est l’échec du coach et non pas des joueurs »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national Walid Regragui a tenu une conférence de presse d’après élimination face à l’Afrique du Sud. Récapitulatif de ses déclarations.

« L’Afrique du Sud a joué le match qu’il faut pour gagner. Nous n’avons pas su concrétiser les occasions que nous avons eues. On s’est créé beaucoup de situations, mais la réussite nous a fait défaut. On a eu beaucoup de déchets techniques et on s’est précipité sur les derniers gestes. J’espère que les joueurs vont apprendre de cet échec, surtout les jeunes.

Le pénalty pouvait tout changer, j’avais confiance en Achraf Hakimi. C’est une compétition compliquée pour tout le monde. Aujourd’hui, c’est l’échec du coach et non pas des joueurs, car ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Je ne vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il faut accepter la défaite et féliciter l’Afrique du Sud. En première mi-temps, nous étions très attentistes. Le but nous a réveillés. On s’est battu jusqu’au bout avec nos armes.

Nous avons un bon effectif. Nous avons échoué, certes, mais on va réfléchir et on va avancer. Ce n’est pas la fin du monde.

On souhaitait offrir le titre à notre public qui nous a soutenus. Je suis déçu pour eux. Je porte la responsabilité totale de cette contre-performance ».