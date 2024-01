Maroc-Zambie: du changement dans la compo des Lions ? Regragui répond

Walid Regragui a tenu ce mardi une conférence de presse en marge du match Maroc-Zambie, prévu demain pour la 3ème journée de la phase de groupes de la CAN 2023.

Le sélectionneur national a d’abord exprimé sa fierté suite à la qualification des Lions de l’Atlas en huitième de finale. «On devient régulier dans cette CAN. On respecte l’adversaire, on respecte la compétition. On va jouer à 20 heures donc on ne va pas avoir d’excuses. On a envie de montrer un beau visage pour rafler les trois points et ainsi prendre confiance», a expliqué le sélectionneur.

Walid Regragui va-t-il changer sa compo ? «On va essayer d’être intelligents. On a des joueurs qui ont des cartons jaunes. Et s’ils en prennent un autre, ils seront suspendus en huitièmes. J’ai confiance en mon groupe. Ca ne sera pas un match facile vu que la Zambie joue sa vie et a besoin d’une victoire pour se qualifier. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible pour ce 3ème match», a-t-il répondu.

Le coach est également revenu sur la performance des Lions de l’Atlas face à la RDC. «On aurait aimé gagner cette rencontre. Mais un match à 14 heures, sous 35°C, était injouable et inhumain», a-t-il assuré.

En parallèle, Regragui a annoncé que le groupe sera au complet face à la Zambie. «Nous n’avons aucune absence. On récupère pratiquement tout le monde. Noussair Mazraoui est également avec nous», a-t-il affirmé.

