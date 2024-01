CAN-2023 : le Maroc officiellement qualifié aux huitièmes de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a officiellement assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tient en Côte d’Ivoire, à l’issue des matches de la 3è journée des groupes A et B.

Le Maroc, qui occupe la tête du classement du groupe F avec 4 points après sa victoire face à la Tanzanie (3-0) et son match nul face à la RD Congo (1-1), est assuré, au moins, de terminer parmi les meilleurs quatre sélections classées troisièmes au vu des résultats des matches disputés lundi.

En effet, la Guinée Equatoriale et le Nigéria ont composté les deux tickets des huitièmes en jeu dans le groupe A, tandis que le Cap Vert (1er/7 pts) et l’Egypte (2è/3 pts) se sont qualifiés pour le compte de la poule B. La Côte d’Ivoire et le Ghana qui occupent, dans l’ordre, la troisième place avec 3 points et 2 points ont moins de points que les Lions de l’Atlas.

Le Maroc affrontera mercredi (21h00 GMT+1) la Zambie au stade Laurent Pokou de San Pedro pour le compte de la 3è journée du groupe F. La RD Congo et la Tanzanie se rencontreront simultanément au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo.