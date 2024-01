CAN 2023: la victoire du Maroc vue par la presse ivoirienne

Par LeSiteinfo avec MAP

Premier pays africain, demi-finaliste à une Coupe du monde de la Fifa (Qatar 2022), le Maroc a débuté sa campagne en Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire-2023, par une écrasante victoire face à la Tanzanie, écrit jeudi la presse ivoirienne.

«Le Maroc s’est facilement défait de la Tanzanie», titre le quotidien ’’Le Matin’’, notant que les poulains du sélectionneur Walid Regragui ont régalé le public et donné de la joie à leurs milliers de supporters qui ont fait le show durant toute la partie.

Et d’ajouter que les Tanzaniens n’ont rien pu faire devant les Marocains très appliqués et qui envoient un signal fort à leurs prochains adversaires qui sont la RD Congo et la Zambie.

«Une situation favorable pour l’équipe de Walid Regragui, l’entraîneur marocain», souligne, de son côté, ’’Fraternité Matin’’, tout en rappelant que les Lions de l’Atlas ont battu les Taifa stars de la Tanzanie sur le score de 3-0 au stade de Laurent Pokou de San Pedro.

’’L’Essor ivoirien’’ écrit de son côté que les Lions de l’Atlas ont pulvérisé la Tanzanie, faisant remarquer que le Maroc n’a pas tremblé hier (mercredi) au stade de Laurent Pokou de San Pedro.

Avec ce large succès, les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde confirment leur suprématie et affichent leurs intentions dans cette compétition, relève l’auteur de l’article.

’’SoirInfo’’ écrit, quant à lui, que le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde du football au Qatar était très attendu pour son entrée dans cette Coupe d’Afrique des nations, ajoutant que les poulains du coach Walid Regragui, soutenus par leurs nombreux supporters, ont tenu à se faire respecter dans un match où la Tanzanie, l’adversaire du jour, a semblé complexe et empruntée.

«La formation marocaine conduite par son capitaine Ghanem Saïss a fait l’essentiel en obtenant une victoire large et précieuse», écrit un autre journal ivoirien dans un article intitulé ’’Victoire sur la Tanzanie (3-0) : un signal fort du Maroc à ses adversaires’’.

Pour sa part, l’Agence ivoirienne de presse (AIP) a rapporté que des habitants de San Pedro ont salué, mercredi, la victoire de l’équipe nationale marocaine (3 à 0) face à la Tanzanie lors du premier match qui les a opposés au stade Laurent Pokou dans le groupe F de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) de football en Côte d’Ivoire.

N’Guessan Félix et Mambo Arnaud, rencontrés à la FANZONE, un espace aménagé dans la ville pour le public sportif hors du stade de la compétition, ont salué la prestation de la sélection marocaine, avant de relever que son adversaire la Tanzanie «n’a pas été à la hauteur», indique l’Agence, soulignant que «le Maroc fait partie des favoris de la CAN. Il a fait un très beau match et sa victoire est mérité».

Dans un autre article intitulé ’’Le Maroc lamine la Tanzanie (3-0) dans le groupe F’’, l’Agence indique qu’avec cette large victoire, le Maroc marque son territoire et envoie un signal fort quant à sa prétention de figurer parmi les sérieux prétendants à la succession du Sénégal, le tenant du titre.

S.L