Lions de l’Atlas : Youssef En-Nesyri dans l’histoire

Par LeSiteinfo avec MAP

Après son but inscrit mardi contre la Tanzanie (victoire du Maroc 3-0), pour le compte de la 1ère journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), Youssef En-Nesyri est devenu le premier Lion de l’Atlas à marquer lors de quatre éditions de la CAN.

Le joueur du Séville FC a inscrit son 1er but en phases finales de la CAN en 2017 au Gabon contre le Togo. Lors de l’édition 2019 en Egypte, il a marqué face à la Côte d’Ivoire et le Bénin, tandis qu’en 2022 au Cameroun, il a inscrit un but contre le Malawi.

Avec son but contre la Tanzanie, En-Nesyri est désormais le deuxième meilleur buteur marocain de l’histoire de la CAN avec 5 buts au total, derrière Ahmed Faras (6 buts).

Lauréat de l’Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri est le premier joueur marocain à marquer lors de deux éditions du Mondial (Russie-2018 et Qatar-2022). Il est également le Lions de l’Atlas ayant inscrit le plus grand nombre de buts en Coupe du monde (3 buts) devant Abderrazak Khairi, Salaheddine Bassir et Abdeljalil Hadda (2 buts chacun).