CAN 2023 : la RD Congo et la Zambie font match nul (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection de la RD Congo de football et son homologue zambienne se sont quittées sur un match nul (1-1), mercredi au stade Laurent Pokou de San Pedro, pour le compte de la 1ère journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football, qui se tient jusqu’au 11 février prochain en Côte d’Ivoire.

Kings Kangwa a ouvert la marque pour la Zambie (23e), avant que Yoane Wissa ne réplique avec le but de l’égalisation à la 27e minute.

Pour le compte du même groupe, le Maroc a dominé plus tôt la Tanzanie sur le score de 3 buts à 0.

Au terme de cette journée, les Lions de l’Atlas occupent la première place du groupe F avec 3 points, suivis de la RD Congo et la Zambie, ex æquo (1 pt), et de la Tanzanie (0 pt).