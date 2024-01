Vêtus du maillot du Maroc, des Ivoiriens soutiennent les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Avant le match qui opposera le Maroc à la Tanzanie en marge de la 1ère journée de la phase de poules de la CAN 2023, plusieurs Ivoiriens ont choisi de supporter les Lions de l’Atlas.

De nombreux locaux n’ont ainsi pas hésité à porter le maillot du Maroc pour afficher leur soutien à la sélection nationale.

«Je remercie tous les Marocains qui sont venus à San Pedro. Ils ont eu un bon comportement et se sont mélangés avec la population locale. Ça nous a fait tellement plaisir. Nous supporterons la sélection du Maroc et lui souhaitons un excellent parcours dans cette CAN. A tous nos frères marocains, la ville de San Pedro est derrière vous. Que Dieu bénisse le Maroc», a confié un Ivoirien au micro de Le Site info.

«Je souhaite bon courage à la sélection marocaine. Elle joue du beau football, ce qui lui a permis d’atteindre la demi-finale de la Coupe du monde», a indiqué un autre

H.M.