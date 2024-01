Le MAS tient son AGO

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb Association Sportive (MAS) de Fès a tenu, lundi , son Assemblée générale ordinaire (2022/2023) qui a été marquée par l’adoption des rapports moral et financier.

Le rapport moral a porté sur le bilan de l’équipe sur les plans technique et sportif, ainsi que sur d’autres volets relatifs aux infrastructures, aux stades et aux équipements sportifs, à la dimension stratégique du club et aux perspectives d’avenir, notamment l’instauration des bases de l’Académie de football, outre l’importance accordée à l’élément humain de l’équipe dans ses différentes catégories.

L’Assemblée Générale Ordinaire a également convenu de constituer un comité chargé de gérer les affaires quotidiennes de l’équipe pour une période n’excédant pas une année, faute de présentation d’aucune candidature à la présidence de l’équipe et l’expiration du mandat du bureau dirigeant actuel limité à quatre ans (2019-2023).

Dans une allocution lue en son nom, le président du MAS, Ismail Jamai, a souligné que le précédent bureau de l’équipe a adopté un projet sérieux et pratique comprenant des objectifs précis à court, moyen et long termes, notamment le retour rapide au championnat national professionnel de première division, la création d’une équipe compétitive, la restructuration des volets administratif, sportif et financier, le développement des infrastructures et le changement de l’administration technique.

Jamai a aussi fait savoir que le club du MAS est sur la bonne voie sous la supervision d’une équipe technique dirigée par le cadre national et ancien équipier Tariq Skitioui, et qu’il comprend également « un important arsenal humain ».

Dans une déclaration à la MAP , Abdelessalam Zaz, membre du Comité de direction du Club , a indiqué que la direction de l’équipe n’a reçu aucune candidature pour la présidence, soulignant que l’Assemblée Générale a décidé de confier la mission de gestion des affaires de l’Association à un comité composé de 10 personnes, dont des dirigeants, d’anciens joueurs et des cadres de la capitale spirituelle.

Le comité œuvre à gérer l’étape avec sagesse, sérieux et rigueur, et redonner confiance au public de l’équipe et de rechercher des ressources financières pour garantir la continuité et le rayonnement de l’équipe », a-t-il ajouté.

S.L