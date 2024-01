CAN 2023: le Maroc parmi les favoris ? Ce qu’en pense Jorvan Vieira

Jorvan Vieira a estimé que la CAN prévue en Côte d’Ivoire sera la plus difficile. Dans des déclarations à Le Site info Sport, l’assistant du sélectionneur Mehdi Faria, qui avait créé l’exploit avec le Maroc lors du Mondial 1986, a rappelé que toutes les grandes sélections africaines participent à cette édition, à l’instar de l’Egypte, du Cameroun et du Ghana.

Pour Vieira, l’Egypte et le Maroc sont les grands favoris de cette Coupe d’Afrique. «Le Maroc a toutes les chances d’être sacré champion, surtout après son parcours exceptionnel en Coupe du monde. Bien qu’ils n’aient pas remporté plusieurs CAN, les Lions de l’Atlas sont un sérieux prétendant au titre», a souligné le Brésilien.

Vieira a également évoqué Walid Regragui, espérant que celui-ci réussisse à offrir une deuxième Coupe d’Afrique au Maroc. «Regragui a écrit l’histoire lors du Mondial. Mais cette prouesse fait désormais partie du passé. Il s’agit de deux compétitions différentes. On ne peut pas comparer entre les matchs de la CAN et de la Coupe du monde», a-t-il noté.

H.M.