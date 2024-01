Aziz Bouderbala évoque la crise du Wydad (VIDEO)

Aziz Bouderbala espère que le Wydad de Casablanca réussisse à sortir de sa crise dans les plus brefs délais.

Au micro de «Ralia», l’ancien joueur des Rouge et Blanc et de la sélection nationale a appelé toutes les composantes du club à se mobiliser afin de sauver l’équipe et la remettre sur de bons rails. «Je suis certain que le Wydad s’en sortira grâce à ses dirigeants, ses supporters et ses anciens joueurs. Nous nous mobiliserons activement afin que la situation du club s’améliore», a souligné Bouderbala.

Suspecté d’être impliqué dans une affaire de trafic international de drogues, Said Naciri, le président du WAC, a été incarcéré le 20 décembre dernier aux côtés de 19 autres personnes.

C’est Abdelmjid Bernaki, le vice-président du WAC, qui a pris les rênes du club en l’absence de Naciri. D’ailleurs, celui-ci, tant que l’enquête judiciaire est en cours, est toujours président du club, conformément aux lois régissant les associations sportives.

