En images: les stades qui accueilleront la CAN 2023

Voici un aperçu sur les six stades qui accueilleront la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, prévue du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire :

Stade olympique Alassane Ouattara – Ebimpé:

Inauguré le 03 octobre 2020, le Stade Olympique d’Ébimpé, le plus grand temple de football de Côte d’Ivoire, est bâti sur 40 hectares. D’une capacité de 60.000 places sous des tribunes entièrement couvertes, ce joyau architectural porte le nom de l’actuel Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara.

Construit sur cinq niveaux, avec une hauteur de 51,4 m, l’ouvrage comprend des salons VIP, une salle de contrôle anti-dopage, un auditorium de plus de 500 places, des salles de presse, des infirmeries, 2.400 places de parking etc.

Fruit des relations sino-ivoiriennes, la construction de ce complexe multifonctionnel a débuté en 2016.

Stade De La Paix – Bouaké

Le Stade de Bouaké ou stade de la Paix a été inauguré en 1984 pour abriter les compétitions de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) organisée pour la première fois en terre ivoirienne.

Ce joyau architectural a été rénové dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le stade de Bouaké a été construit sous la forme d’une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins.

L’édifice relooké est équipé d’une pelouse ultra-moderne, une infirmerie, un vestiaire, une salle d’échauffement, une salle presse, etc.

Après le stade olympique Alassane Ouattara de Ebimpé qui est doté de 60 000 places, le stade de Bouaké est le deuxième plus grand du pays avec le stade Félix Houphouët-Boigny. Sa capacité d’accueil a été portée de 25 000 à 40 000 places assises.

Stade Felix Houphouet Boigny – Abidjan:

Anciennement baptisé stade Géo André, le mythique stade du Plateau porte, depuis 1964, le nom du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny.

Bâtie sur une superficie de 5,43 hectares, cette infrastructure sportive de très haut niveau vient transformer qualitativement l’environnement du Plateau.

Appelé couramment le « Félicia » par le public sportif ivoirien, le stade Félix Houphouët-Boigny a fait peau neuve.

Le nouvel ouvrage est constitué, entre autres, d’une salle de presse, d’une salle de contrôle antidopage, d’une salle VIP, d’une salle de soin, de bureaux d’arbitres, d’une salle de massage, de quatre vestiaires et d’un écran vidéo de 16,50 mètres sur 5,70 mètres, etc.

Stade Amadou Gon Coulibaly – Korhogo:

D’une capacité de 20 000 places, le stade « Amadou Gon Coulibaly » de Korhogo est l’un des temples du football retenus pour abriter l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Inauguré le samedi 4 novembre 2023, le nouvel édifice sportif s’étend sur une superficie de 20,17 hectares.

Cette infrastructure sportive offre des commodités constituées de vestiaires bien équipés, d’infirmeries, de salles de presse, de technologies ultra-modernes, etc. Le tout renforcé par une pelouse naturelle.

Démarrés le 18 mai 2019, les travaux du stade Amadou Gon Coulibaly ont nécessité un investissement de 50,02 milliards de FCFA.

Stade Charles Konan Banny– Yamoussoukro:

Avec une capacité de 20 000 places assises et disposant de tribunes couvertes, le nouveau stade de Yamoussoukro, construit en vue de la 34ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN), couvre une superficie de 24,66 ha et a nécessité un investissement de 47 milliards de FCFA.

Le nouveau stade de Yamoussoukro, dont les travaux ont démarré en octobre 2018, est doté d’une pelouse, quatre terrains d’entraînement, une salle de conférence, une salle de massage, six zones de sectorisation, sept tripodes, cinq infirmeries, deux vestiaires, une salle d’échauffement, deux ascenseurs, 200 places réservées à la presse, une salle presse, des places réservées aux personnes à mobilité réduite, etc. Multifonctionnel et pluridisciplinaire, ce chef-d’œuvre comprend une piste d’athlétisme en revêtement synthétique, des aires de saut et de lancer.

Stade Laurent Pokou – San Pedro:

Le stade Laurent Pokou de San Pedro, qui accueillera les matches du 1er tour de la sélection marocaine est l’un des six stades de la Côte d’Ivoire qui accueilleront la CAN. Il a été mis en service le 08 septembre 2023.

D’une superficie de plus de 23 hectares, l’édifice, de forme rectangulaire avec un toit en béton, est doté, entre autres, d’une pelouse en gazon naturel. Ce stade est doté d’une capacité d’accueil de 20 000 places.

