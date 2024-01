CAN 2023: les sélections arabes en quête d’un 13ème titre

Par LeSiteinfo avec MAP

Les sélections arabes participant à la 34e Coupe d’Afrique de football en Côte d’Ivoire, seront en quête d’un 13e titre dans l’histoire de la participation arabe à cette compétition.

Cinq pays arabes ont poinçonné leur ticket pour cette phase finale, à savoir le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, la Mauritanie et l’Algérie.

Le dernier titre d’une équipe arabe remonte à 2019 et a été remporté par l’Algérie, aux dépens du Sénégal et ce, neuf ans après la performance historique de l’Egypte qui a remporté trois titres consécutifs (2006, 2008, 2010).

Au total, les sélections arabes ont remporté 12 titres sur les 33 éditions de la CAN, qui a démarré en 1957, avec un record pour l’Egypte qui détient sept sacres, suivie de l’Algérie (2 titres), et du Maroc, de la Tunisie et du Soudan (1 titre chacun).

La sélection du Maroc, qui participe à la CAN pour la 19e fois de son histoire, cherche à décrocher un deuxième titre, après celui de 1976 en Ethiopie.

De même, l’actuelle génération des Lions de l’Atlas, demi-finalistes lors du Mondial-2022 cherche à confirmer leur performance exceptionnelle au Qatar.

De son côté, l’Egypte aborde cette compétition avec la volonté de renouer avec les titres, après 13 ans de disette.

Depuis leur dernier titre en 2010 en Angola et leur triplé historique, les Egyptiens ont joué deux finales, en 2017 au Gabon perdue face au Cameroun et en 2021 au Cameroun, perdue face au Sénégal.

La sélection algérienne, dernière équipe arabe à remporter une CAN, est sortie bredouille de la dernière édition, après son élimination dès le premier tour sans la moindre victoire et en occupant la dernière place de son groupe avec un seul point.

La Tunisie, elle, aura à coeur de retrouver le chemin du titre africain, 20 ans, après son premier et dernier sacre en 2004. Une période lors de laquelle, les Tunisiens ont atteint la demi-finale en 2019, qu’ils ont perdue face au Sénégal, avant de céder en match de classement devant le Nigeria.

Les Aigles de Carthage, présents en phase finale pour la seizième fois consécutive, aspirent à faire mieux que leur quatrième place lors de la dernière édition.

La Mauritanie, elle, a atteint la phase finale pour la troisième fois consécutive, après les éditions de 2019 et de 2021, sans signer la moindre victoire, inscrivant un seul but contre le Mali en 2019.

S.L.