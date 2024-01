Wydad : Benzarti met neuf joueurs sur la liste de départs

Le Tunisien Faouzi Benzarti, entraîneur du Wydad Casablanca rencontrera les responsables du club mardi prochain dès son retour de Tétouan, où l’équipe disputera dimanche le dernier match de la phase aller de la Botola.

La réunion sera consacrée à discuter de la prochaine phase retour et les besoins du club en termes de joueurs. Le Site Info a appris que Benzarti a préparé une longue liste de noms de joueurs indésirables et qui ne font pas partie des projets du Tunisien. Parmi ces joueurs, on retrouve : Mounir El Habach, Imad Khannouss, Houmam Baaouch, Soufiane Ahennach, Zouhair Moutaraji, Hicham Boussoufiane, Charki El Bahri, Hicham Ait Brayem et Hamza Regragui.

Par ailleurs, le Wydad n’activera pas la clause de rachat du contrat de l’attaquant Mountassir El Htimi, prêté par le club turc de Trabzonspor. El Htimi continuera à jouer pour le Wydad jusqu’au 30 juin 2024, date de fin de prêt avant de plier bagage et rentrer en Turquie.