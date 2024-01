L’international marocain Munir El Haddadi a inscrit le premier but de son équipe ce jeudi soir face au FC Barcelone. Haddadi a profité d’un joli centre de son co-équipier pour venir tromper le gardien catalan Inaki Pena. Ce but ne sera malheureusement pas suffisant pour Las Palmas puisque le FC Barcelone réussira à renverser la vapeur par l’intermédiaire de Ferran Torres (55e) et Ilkay Gundogan (90e+3).