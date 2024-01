Azeddine Ounahi s’exprime avant la CAN 2023

La sélection marocaine va se donner à 100 % lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, a affirmé l’international marocain, Azzedine Ounahi.

Le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 a évoqué, dans un entretien à la chaîne « RMC Sport », publié mardi, les ambitions des Lions de l’Atlas pour cette compétition : « On ne va pas dire pour aller gagner la CAN, mais être à 100% à la CAN, c’est ça le plus important ».

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (OM) qui s’apprête à disputer la CAN 2024, avec comme objectif de poursuivre sur la lancée du Mondial 2022 au Qatar, a estimé que le Maroc est actuellement « l’équipe à battre ».

« On a vu que les regards avaient changé avec la Coupe du monde. On voit que, maintenant, on est l’équipe à battre. Que ce soit en match amical ou en compétition, tout le monde veut nous battre. C’est ce qui va nous pousser à être à 100% et concentrés à chaque match », a relevé Azzedine Ounahi.

« On voit que tout le peuple marocain attend cette CAN avec impatience. C’est une CAN un peu particulière, car l’édition 2025 sera au Maroc. Donc si on arrive à faire un gros coup en Côte d’Ivoire, ça sera un avantage pour nous en 2025 », a confié le Lion de l’Atlas à dix jours du début du tournoi continental.

Après avoir été éloigné des terrains cet automne en raison d’une blessure au dos, Ounahi a fait son retour sous les couleurs marseillaises depuis un mois. « La série de matches joués avec l’OM va me servir pour la CAN et me permettre d’être vraiment prêt à 100% », a-t-il encore assuré.

Depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier, en provenance d’Angers, Azzedine Ounahi (23 ans) a disputé 26 matchs sous les couleurs marseillaises. Un nombre faible d’apparitions qui s’explique également par une fracture à l’orteil en mars qui l’avait privé de la fin de saison dernière.

S.L.