Djokovic participe à la United Cup

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Serbe Novak Djokovic participe à partir de vendredi à la United Cup, compétition mixte entre nations qui se déroule à Perth et Sydney.

À Perth, le Serbe de 36 ans affronte la Chine et la République Tchèque dans le groupe E. Il se frottera d’abord au Chinois Zhang Zhizen, le 58e mondial, de neuf ans son cadet dimanche, puis mardi le Tchèque Jiri Lehecka (31e mondial).

« Djoko » s’alignera avec Olga Danilovic pour les doubles mixtes, pour affronter notamment la Tchèque Marketa Vondrousova (7e), sacrée à Wimbledon, et la Chinoise Zheng Qinwen (15e).

S’il passe la phase de groupes, il aura rendez-vous le 3 janvier en quarts de finale avec le vainqueur du groupe C: les États-Unis, tenants du titre, emmenés par Taylor Fritz (10e) et Jessica Pegula (5e), la Grande-Bretagne et l’Australie.

S.L