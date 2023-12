Europa League: le but d’Ilias Akhomach face à Rennes (VIDEO)

Le club espagnol de Villarreal a battu, jeudi soir, Rennes (2-3) assurant sa qualification aux huitièmes de finale de l’Europa League grâce à une belle performance de la pépite marocaine Ilias Akhamoch.

Le jeune milieu de 19 ans a donné l’avantage (1-2) aux siens à la 62ème minute, son premier but en compétition européenne. Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Gerard Moreno et Dani Parejo pour les Espagnols, et Lorenz Assignon et Ludovic Blas pour les locaux.

Avec cette victoire, les Hommes de Marcelino se sont qualifiés premiers du groupe avec 13 points de quatre victoires, un nul et une défaite.

De son côté, Rennes termine deuxième du groupe, synonyme de barrage d’accession aux huitièmes de finale que disputera contre un des clubs reversés de la Ligue des champions.

S.L.