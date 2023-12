CAN 2023: la vente des billets au guichet est lancée

La Confédération africaine de football a annoncé, jeudi, le lancement de l’opération de vente des billets au guichet pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire.

Cette billetterie au comptoir permettra aux habitants de la Côte d’Ivoire d’acheter des billets sur place pour le tournoi mondial qui débutera le 13 janvier prochain, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site internet.

Les prix des billets varient entre 5.000 FCFA (environ 8 dollars US) pour la catégorie 3, 10.000 FCFA (environ 16 dollars US) pour la catégorie 2 et 15.000 FCFA (environ 24 dollars US) pour la catégorie 1, précise-t-on.

Douze villes ivoiriennes ont été choisies pour les points de ventes, à savoir Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, San Pedro, Grand Bassam, Cocody, Plateau, Bingerville, Songon, Anyama, Yopougon et Adjamé, selon la même source.

Pour la phase de billetterie en ligne, lancée le 9 novembre dernier, plus de 30.000 billets ont déjà été vendus, indique le communiqué, faisant savoir que l’opération de vente en ligne est toujours disponible pour les supporters et les fans en dehors de la Côte d’Ivoire, sur le site « http://tickets.cafonline.com/AFCON ».

La phase finale de la CAN-2023 (34è édition) se déroulera du 13 janvier au 11 février prochains dans 5 villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

S.L