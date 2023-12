FIFA: Messi, Haaland et Mbappé finalistes du Trophée The best 2023

L’Argentin Lionel Messi, le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé sont les trois finalistes du Trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l’année 2023, a annoncé, jeudi, la Fédération internationale de football.

Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football masculin sur une période s’étalant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023, fait savoir la FIFA dans un communiqué.

Chez les dames, deux Espagnoles vont se disputer le trophée avec une Colombienne. Il s’agit d’Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso et Linda Caicedo.

La FIFA a également annoncé les noms des finalistes du Prix Puskás de la FIFA. Les joueurs sont Julio Enciso (Paraguay / Brighton & Hove Albion FC), Guilherme Madruga (Brésil / Botafogo Futebol Clube) et Nuno Santos (Portugal / Sporting CP).

Les lauréat(e)s de chaque catégorie recevront leur prix lors d’une cérémonie organisée le 15 janvier 2024 à Londres. Après 2017 et 2018, Londres s’apprête ainsi à accueillir la cérémonie pour la troisième fois.

S.L