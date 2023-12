La révolution du football marocain vue par la CAF

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc s’est taillé une place de choix dans le football mondial grâce à un projet intégré, une planification à long terme et au travail continu, écrit la Confédération africaine de football (CAF).

Dans un article intitulé « Cinq raisons de la révolution du football marocain », la CAF souligne que le football marocain passe par une période historique, rappelant le dernier carré des Lions de l’Atlas au Mondial qatari, les 1/8-èmes de finale des Lionnes de l’Atlas dans la Coupe du monde 2023, ainsi que les 1/4 de finale des Lionceaux de l’Atlas dans le Mondial « Indonésie 2023 ».

Et de mettre en avant, dans ce sens, le sacre africain de la sélection marocaine (U23), ainsi que les performances de l’équipe nationale de futsal.

Dans ce contexte, la CAF souligne que toutes ces réalisations ont lieu pour la première fois dans l’histoire au niveau africain et arabe, et pas seulement dans l’histoire du Maroc, estimant qu’il s’agit de « réalisations sans précédent en un temps record ».

« Les réalisations du Maroc au cours des années 2022 et 2023, ainsi que l’organisation conjointe de la Coupe du Monde avec l’Espagne et le Portugal ne sont pas le fruit du hasard, mais sont le résultat de mesures concrètes et d’un investissement sportif à long terme reflétés dans le présent et l’avenir du football marocain », se félicite la CAF.

Elle évoque, à cet égard, le rôle de l’Académie Mohammed VI de Football qui vise à développer le sport national au Maroc, notant que cela a donné des résultats impressionnants, vu le rôle éducatif et sportif de l’Académie.

Le championnat national marocain a connu beaucoup de développement au niveau masculin et féminin, ajoute la CAF, mettant en exergue l’opportunité donnée aux entraîneurs nationaux d’étudier, d’apprendre, d’acquérir de l’expérience et de prendre en charge les équipes nationales.

S.L.