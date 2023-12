Wydad: Saïd Naciri tranche pour l’avenir de Adil Ramzi

Après les quatre défaites consécutives du Wydad de Casablanca, Saïd Naciri est en quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Adil Ramzi.

Selon une source exclusive de Le Site info, le président du club, qui a pourtant assuré garder confiance en son entraîneur, a déjà contacté des agents et reçu de nombreux CV d’entraîneurs européens et arabes.

On apprend que la liste des entraîneurs potentiels contient quatre noms : un Français, un Egyptien, un Portugais et un Tunisien. Ces coachs ont déjà entraîné en Botola, indique-t-on.

Et d’ajouter que le remerciement de Adil Ramzi n’est plus qu’une question de temps et devrait être officialisé après la réunion que tiendra Saïd Naciri ce lundi avec l’entraîneur. Celui-ci n’a d’ailleurs pas accompagné les joueurs à bord de leur bus après leur arrivée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca en provenance d’Abidjan, où les Rouge et Blanc se sont inclinés face à l’ASEC Mimosas pour le compte de la 2ème journée de la Ligue des champions.

Accompagné de son adjoint, Adil Ramzi a préféré prendre sa propre voiture, ce qui a renforcé les rumeurs selon lesquelles son avenir au sein du WAC serait scellé. Notre source a également confié que l’entraîneur n’est plus en bons termes avec certains joueurs de l’équipe.

Rappelons que le WAC a essuyé quatre échecs successifs face à Mamelodi Sundowns en finale de l’African Football League, face à Jwaneng Galaxy en Ligue des champions, face à l’AS FAR en Botola et face à l’ASEC Mimosas.

H.M.