Hakim Ziyech n’est pas tendre avec Chelsea

Hakim Ziyech a repris du poil de la bête après avoir quitté Chelsea pour Galatasaray. Dans une interview accordée au média néerlandais Voetbal International, le Lion de l’Atlas a indiqué avoir recommencé à apprécier le football après son départ du club londonien.

«Chelsea ? On peut en parler longtemps. Rien ne s’est passé comme on l’espérait. C’était une période pleine de changements d’entraîneur, de bouleversement auprès des dirigeants, un départ au PSG qui n’a pas abouti… Nous avions là-bas trois équipes avec des joueurs de haut niveau. À un moment donné, on perd patience…», a taclé Ziyech.

Pour l’international marocain, quarante joueurs pour une équipe, «c’est tout simplement beaucoup trop». «C’est une source de problèmes», a-t-il confié.

Rappelons que Hakim Ziyech a été l’auteur d’une performance remarquable lors du match qui opposé Galatasaray à Manchester United (3-3), mercredi à Istanbul, pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le Marocain a en effet inscrit un doublé et contribué au 3ème but de Galatasaray.

H.M.