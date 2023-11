Ligue des champions: le Wydad entame sa préparation

Le Wydad de Casablanca a quitté Casablanca à destination de Marrakech pour entamer sa préparation pour le match face à Jwaneng Galaxy, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Selon une source de Le Site info, les joueurs s’entraîneront jeudi et vendredi au terrain annexe du grand stade de Marrakech, où aura lieu la rencontre samedi prochain.

Le WAC a pu récupérer Arsène Zola, absent depuis plus d’un mois pour cause de blessure. Après avoir participé au stage de préparation des Lions de l’Atlas en Tanzanie, Yahya Jabrane, Yahya Attiat Allah et Ayoub El Amloud vont également rejoindre le lieu de résidence des Rouge et Blanc.

Rappelons que le Wydad s’est largement imposé mardi en amical face au RAC (5-0) au complexe Mohamed Benjelloun. Hamdou El Haouni (doublé), Imad El Khannouss, Saifeddine Bouhra et Hamza Regragui sont les auteurs des buts du WAC.

