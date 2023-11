Tanzanie-Maroc: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Elim. Mondial 2026)

Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce mardi avec la Tanzanie en marge de la 2ème journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Lors de la conférence d’avant-match, Walid Regragui a indiqué que le staff de la sélection a réussi à récupérer certains joueurs, tandis que d’autres sont encore blessés,

Ce match est très important, étant donné qu’il sera le premier de la sélection nationale dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2026, a souligné Regragui, notant que son équipe est motivée « comme d’habitude » pour réaliser un bon résultat.

« C’est le début des qualifications et nous savons que le chemin est long pour arriver à une Coupe du monde. Et ça commence par ce match ! » a-t-il dit. Pour lui, il n’y a plus de match facile. La concentration est primordiale pour réaliser un résultat positif « comme toute équipe qui rêve d’aller en Coupe du monde. »

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui se tiendra au Benjamin Mkapa National Stadium, sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT HD, Tamazight HD et SSC1 HD.

H.M.