Raja : Josef Zinnbauer reste aux commandes

La direction du Raja Casablanca a profité de la période d’arrêt actuelle de la Botola pour confirmer son attachement à son actuel entraîneur, Josef Zinnbauer.

Malgré les critiques accumulées après le nul face à la Jeunesse sportive de Soualem (JSS), l’entraîneur allemand gardera son poste. En effet, les responsables du Raja ont décidé de remettre leur confiance à Zinnbauer avec l’espoir que les résultats s’amélioreront d’ici le mercato d’hiver. Les Verts comptent renforcer l’effectif durant cette période.

Une source au club a indiqué à le Site Info que les résultats de l’équipe ne sont pas catastrophiques et n’incitent pas le club à limoger Zinnbauer d’autant plus que les Verts sont toujours en lice pour la première place du championnat national, aux côtés de la Renaissance de Berkane et l’AS FAR.