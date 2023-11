Mamelodi-Wydad: où et quand voir la finale ?

Le Wydad de Casablanca, vainqueur des Sud-africains de Mamelodi Sundowns (2-1), en finale aller de l’African Football League (AFL), aborde le match retour avec la ferme volonté de confirmer son avantage et inscrire son nom dans les annales de cette compétition réunissant l’élite du continent.

Certes, l’avantage d’un but ne garantit rien aux Rouges, qui se doivent de bien gérer la situation et prévenir toute mauvaise surprise, surtout que leur adversaire a pu inscrire un but à l’extérieur, mais le club casablancais, fort de son expérience, se montre confiant en sa capacité de ramener le titre de Pretoria, qui abrite la finale retour dimanche.

C’est d’ailleurs un état d’esprit que ne cache pas l’entraîneur du Wydad Adil Ramzi, qui a affirmé, vendredi à Pretoria, que les joueurs sont confiants en leur capacité de remporter le match et de décrocher un nouveau sacre continental.

«Les qualités techniques et l’expérience des joueurs leur permettent de jouer au plus haut niveau des compétitions africaines», a souligné Ramzi lors de la conférence de presse précédant le match retour.

«Les joueurs sont motivés et comptent jouer avec le même rythme et le même esprit du match aller, en vue de faire face à un adversaire qui a une vision et produit du bon jeu sur le plan africain», a-t-il dit.

En plus de la confiance, le WAC, vainqueur à trois reprises de la Ligue des Champions d’Afrique (LDC/1992, 2017 et 2022), aborde cette finale avec l’avantage de sa grande expérience sur le plan africain.

Les Casablancais, qui se sont hissés à 7 reprises au dernier carré de la Ligue des Champions depuis l’édition 2016, avec à la clé deux titres (2017, 2022) et deux finales perdues (2019 et 2023), peuvent compter sur cette expérience, extrêmement importante dans ce genre de rendez-vous d’envergure.

Par ailleurs, les Rouges ont un ascendant psychologique sur les Sud-Africains qu’ils ont éliminés en demi-finale de la dernière édition de la Ligue des Champions, en les tenant en échec sur leur pelouse et devant leur public.

Pour sa part, le Mamelodi Sundowns, vainqueur d’un seul titre de ligue des Champions en 2016, sera animé par la volonté d’étoffer son palmarès continental et capitaliser sur ses derniers résultats positifs sur la scène africaine.

L’AFL, la toute nouvelle compétition de la Confédération africaine de football établie en partenariat avec la FIFA, vise à veiller à ce que la qualité du football de club africain soit compétitive au niveau mondial.

Elle a également comme objectif de contribuer au développement et à la croissance des jeunes talents du football africain et d’œuvrer que les clubs du continent soient commercialement viables.

Le vainqueur de cette 1ère édition de l’AFL empochera la somme de 4 millions de dollars, contre 3 millions USD pour le finaliste. Les demi-finalistes décrochent eux, 1,7 million USD.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 14 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia HD, AD Sports 1, beIN Sports HD, ON Time sports 2 HD et SSC HD.

S.L