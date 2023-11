Maroc ou Espagne ? Ilias Akhomach a tranché (PHOTO)

Ilias Akhomach figure sur la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux, prévus en novembre prochain, face au Danemark et aux Etats-Unis en marge des préparatifs pour les JO 2024. Ce qui signifie que l’ailier droit, qui évolue dans les rangs de Villarreal CF, a tourné le dos à l’Espagne, où il joué avec les U16, les U18, les U19 et les U21, pour représenter le Maroc.

L’information a d’ailleurs été confirmée par Santi Denia, le sélectionneur espagnol des U21. Lors d’une conférence de presse, le technicien a annoncé qu’Akhomach a envoyé une lettre à Fédération espagnole, indiquant vouloir jouer avec le Maroc.

Rappelons que l’entraineur de la sélection olympique marocaine, Issame Charaî, a retenu 26 joueurs pour disputer les deux confrontations amicales face aux sélections danoise et américaine, a annoncé vendredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces deux rencontres sont programmées à Murcie en Espagne, le 16 novembre face à la sélection danoise et le 21 du même mois face aux Etats-Unis, précise la FRMF sur son site web.

Ces matchs servent de tests avant le tournoi olympique des Jeux de Paris 2024 l’été prochain, affirme la même source.

Voici la liste:

– Alaa Bellarouch

– Rachid Ghanimi

– Elias Mago

– Walid Hasbi

– Ayoub Amraoui

– Zakaria Labib

– Zakaria El Ouahdi

– Mathys Tourraine

– Chadi Riad Dnanou

– Ayman El Wafi

– Mohamed Jaouab

– Amine El Taïbi

– Mehdi Boukamir

– Bilal Nadir

– Aimen Moueffek

– Neil El Aynaoui

– Benjamin Bouchouari

– Younes Taha

– Yassine Kechta

– Ilias Akhomach

– Salim El Jebari

– Ibrahim Salah

– Yanis Begraoui

– Amine El Ouazzani

– Ilyes Housni

– Tawfik Bentayeb

لائحة المنتخب الوطني الأولمبي المستدعاة للمبارتين الوديتين أمام منتخب الدنمارك و منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

List of players from our National Olympic Team called up for the two friendly matches against Denmark 🇩🇰 & United States 🇺🇸#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/YrEitrJ6wH

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2023