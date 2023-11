Lions de l’Atlas: Sofiane Diop réagit à sa première convocation (PHOTO)

Sofiane Diop a été convoqué pour la première fois en sélection nationale pour les matchs face à l’Erythrée et la Tanzanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Sur son compte Instagram, le joueur, qui évolue dans les rangs de l’OGC Nice, n’a pas caché sa joie après cette convocation. «Je suis fier d’intégrer la sélection marocaine et de rejoindre les Lions de l’Atlas. Cette décision est le reflet de mes racines marocaines et de mon attachement profond à ce pays. Je suis fier de pouvoir représenter le Maroc, sa culture riche, son histoire et son peuple», a confié Diop.

«Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je vais m’efforcer de tout donner sur le terrain pour honorer mon pays et faire honneur à mes couleurs», a-t-il ajouté.

Rappelons que Walid Regragui a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Lions de l’Atlas.

H.M.