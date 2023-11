L’essentiel de la conférence de presse de Regragui (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’établissement de la liste des joueurs retenus pour les prochains matches de l’équipe marocaine de football dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2026, est animée, avant tout, par le souci de constituer un groupe expérimenté, en prévision d’échéances cruciales à court terme, a indiqué, jeudi à Salé, le sélectionneur national Walid Regragui.

« Les choix prennent en compte l’expérience des joueurs, surtout que des échéances majeures approchent à grands pas (la CAN en janvier prochain, ndlr), mais il y a également des joueurs pour l’avenir », a affirmé Regragui qui a présenté, au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, une liste de 25 joueurs dominée par les cadres.

« La priorité est pour les matches actuels (…) Pour la relève, il y a également l’équipe olympique qui prépare les joueurs de l’avenir », a dit Regragui, lors de la conférence de presse tenue à cette occasion, précisant qu’il ne s’agit pas forcément de la liste définitive pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.

« Cette liste n’est pas forcément celle des joueurs qui iront à la CAN. Les choix sont basés sur la compétitivité, et à part les cadres dont le rôle est important, beaucoup de joueurs jouent leur place dans la sélection lors des matches de qualification, sachant que d’autres qui ne sont pas convoqués aujourd’hui peuvent l’être ensuite », a affirmé le sélectionneur national.

« La liste n’est pas définitive. Beaucoup de joueurs méritent d’y figurer, même s’ils ne sont pas convoqués aujourd’hui », a-t-il insisté, ajoutant que les places en sélection sont « chères ».

« Les joueurs de l’ossature sont multiples et ne laissent que peu de places aux autres. Alors c’est la performance et le niveau qui décident”, a expliqué Regragui.

Interrogé sur les absences et les risques de blessure de certains joueurs clés, il a affirmé que ce sont des aléas auxquels il faut s’adapter.

Le coach de l’équipe nationale a, dans le même sens, assuré que son souci permanent est la recherche de joueurs de qualité pour alimenter son groupe.

« Nous sommes fixés sur le plan tactique, mais pas sur le choix des joueurs, car nous sommes toujours à la recherche de la qualité », a-t-il dit, ajoutant: « j’essaie d’être le plus logique dans mes choix en termes de niveau, de choix de carrière, d’âge et de compétitivité ».

En outre, il a affirmé que les choses demeurent plus claires sur le plan tactique. « Lors des derniers matches, nous avons eu plus de réponses que de questionnements, et nous avons mis le doigt sur les problèmes et les solutions à apporter”, a-t-il assuré.

Cette liste est retenue en prévision du stage qui débute le lundi 13 novembre, en préparation des matchs du Maroc face à l’Érythrée et la Tanzanie, dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2026.

La sélection marocaine est logée dans le groupe E de ces éliminatoires aux côtés du Congo, du Niger, de la Tanzanie, de la Zambie et de l’Érythrée.