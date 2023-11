Football : il choisit de jouer pour l’Algérie « grâce » au Maroc

Dans une interview accordée à l’Équipe, l’international algérien Amine Gouiri est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à choisir les Fennecs pour son parcours professionnel. « C’est vrai que quand j’ai vu le Maroc à la Coupe du monde, ça m’a fait réfléchir. Je me suis dit : « Pourquoi pas moi avec l’Algérie ? », a déclaré Amine Gouiri.

Néo-international algérien après avoir disputé l'Euro Espoirs avec les Bleuets cet été, Amine Gouiri livre les raisons de son choix. Et répond aux critiques > https://t.co/DehNk2JTr9 pic.twitter.com/0ins3Wl8dg — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 4, 2023

Le joueur de 23 ans qui a évolué avec l’équipe de France durant toutes les catégories d’âge a révélé ce que lui a dit le sélectionneur algérien Djamel Belmadi.

« Je m’attendais depuis pas mal de temps à devoir faire un choix. Je m’y préparais même en me disant que ça allait arriver vite, mais sans jamais avoir pris de décision.. Je voulais vraiment rester concentré sur mes objectifs. Ensuite, ça a commencé à devenir très concret cet été, quand Djamel Belmadi, le sélectionneur, m’a appelé pour la première fois. À partir de ce coup de téléphone, j’ai vraiment commencé une réflexion plus poussée. Il m’a surtout parlé de son envie de me voir rejoindre l’équipe nationale. Il m’a dit que j’allais être un joueur important et que je devais venir », s’est confié Amine Gouiri sur son contact de l’été écoulé, avec le sélectionneur national.

L’actuel attaquant du stade Rennais dont la valeur marchande est de 35 millions d’euros devrait sans doute figurer dans la liste des joueurs de Jamel Belmadi pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en janvier prochain.