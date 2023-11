Botola: revivez la victoire du Raja face au FUS (VIDEO)

Le Raja de Casablanca (RCA) s’est imposé face au FUS de Rabat par 2 buts à 0, lundi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 8è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les Rajaouis l’ont emporté grâce à un doublé signé Adam Ennafati (3è, 64è).

Grâce à ce succès, le RCA est désormais co-dauphin avec la Renaissance Berkane avec 16 points, obtenus en 4 victoires et autant de matches nuls.

De son côté, le FUS, qui concède sa 2è défaite contre 4 succès et 2 nuls, recule à la 4è place avec 14 points, aux côtés du Maghreb Fès et du Moghreb Tétouan.

La bonne affaire réalisée cette journée est à mettre à l’actif de l’AS FAR qui a battu samedi le Youssoufia Berrechid par 4 buts à 1. Cette victoire a permis au club militaire de s’emparer des commandes du classement général avec 17 points.

Le Wydad Casablanca, qui compte désormais trois matches en moins, dont celui comptant pour cette journée en déplacement face à l’Union Touarga, pointe à la 7è position avec 13 points.

Les autres rencontres se sont soldées sur des scores de parité. Ainsi, la Jeunesse sportive Salmi a été tenue en échec à domicile par le Chabab Mohammedia (2-2), soit le même résultat ayant sanctionné le match qui a opposé l’Ittihad Tanger au Maghreb Fès.

De leur côté, la Renaissance Zemamra et le Moghreb Tétouan n’ont pas pu se départager (1-1), tout comme le Mouloudia Oujda, lanterne rouge (3 pts) et l’Olympic Safi (1-1). Le seul match qui s’est soldé par un nul blanc est celui qui a mis aux prises la Renaissance Berkane et le Hassania Agadir.

