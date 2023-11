Botola: découvrez le programme de la 8ème journée

Le club de la Renaissance Berkane, actuel leader de la Botola Pro D1 « Inwi » avec 15 unités, abordera la 8ème journée, prévue à partir de ce vendredi, avec l’objectif de creuser l’écart sur ses poursuivants directs, l’AS FAR et le FUS Rabat (2èmes ex-aequo avec 14 pts), qui sont à l’affût pour devancer le représentant de l’Oriental et prendre la 1ère place du championnat.

La RS Berkane, qui a fait match nul (0-0) sur la pelouse du Maghreb de Fès lors de la 7è journée, accueillera samedi à domicile le Hassania Agadir (15è, 3 pts) avec l’objectif de renouer avec les victoires et se maintenir en tête du classement.

Les poursuivants directs de la RS Berkane, l’AS FAR et le FUS Rabat auront, quant à eux, l’opportunité de prendre les commandes du championnat en cas d’un faux pas de la RSB et s’ils parviennent à battre, respectivement, le Youssoufia Berrechid (14è, 4 pts), qui veut éviter de s’enliser dans le bas du classement et le Raja de Casablanca (7è, 13 pts) déterminé à se frayer un chemin parmi le peloton de tête.

Le Maghreb Fès, 4è avec 13 unités, va chercher à fructifier son déplacement chez l’Ittihad de Tanger (13è, 5 pts), qui sort d’une défaite (0-1) contre l’AS FAR en 7e journée, tandis que le Moghreb Tétouan (4è ex-aequo) et qui fait un très bon début de saison, se déplacera chez la Renaissance Zemamra (9è, 8 pts), après sa large victoire par 4 buts à 0 contre la JS Salmi (12è, 6 pts) lors de la précédente journée.

De son côté, le Mouloudia Oujda, lanterne rouge, avec deux points, accueillera dimanche l’Olympic Safi (9e, 8 pts), avec l’ambition de mettre fin à la spirale négative dont il est plongé depuis le début du championnat.

Ci-après le programme de la 8e journée :

Vendredi 3 novembre :

JS Salmi – Chabab Mohammedia

Samedi 4 novembre :

Renaissance Zemamra – Moghreb Tétouan

Renaissance Berkane – Hassania Agadir

AS FAR – Youssoufia Berrechid

Dimanche 5 novembre :

Ittihad Tanger – Maghreb Fès

Mouloudia Oujda – Olympic Safi

Raja Casablanca – FUS Rabat

Reporté :

Union Touarga – Wydad Casablanca

S.L.