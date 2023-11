Ballon d’Or 2023: la drôle de réaction de Ronaldo après le sacre de Messi (VIDEO)

Lionel Messi a reçu lundi soir à Paris le Ballon d’Or 2023 France Football, le huitième de sa carrière, après les sacres de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021.

Si certains ont exprimé leur fierté suite à ce sacre, d’autres ont remis en cause le mérite de la Pulga. C’est le cas de Tomas Roncero, le journaliste d’AS Television, qui n’a pas épargné Messi dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

« Ce que nous savions est arrivé. Ils allaient donner un autre Ballon d’or à Messi […] Il a gagné la Coupe du monde avec six penalties. C’était il y a dix mois, nous sommes en novembre […] Messi a huit Ballons d’or, il aurait dû en avoir cinq. Il a le Ballon d’or de Xavi ou Iniesta, celui de Lewandowski qui a remporté six trophées en une saison et celui d’Haaland qui a été le meilleur buteur de tout », a-t-il assuré.

La vidéo de l’Espagnol a fait réagir un certain… Cristiano Ronaldo ! L’attaquant d’Al-Nassr, qui semble appuyer ces propos, a commenté le post avec quatre émojis «mort de rire», sans piper mot.

Rappelons que Messi, vainqueur de la dernière Coupe du Monde au Qatar, a devancé le Norvégien Erling Haaland (Manchester City) et le Français Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), qui ont terminé respectivement deuxième et troisième du podium.

La Pulga améliore ainsi son record, loin devant son rival éternel, le Portugais Cristiano Ronaldo, qui détient cinq Ballons d’or.

En 2022-2023, Messi a disputé 55 matches pour 32 buts et 25 passes décisives avec le Paris Saint-Germain et Inter Miami, où il évolue actuellement, outre ses 17 réalisations en sélection, dont 7 lors du Mondial au Qatar.

H.M.