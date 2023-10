Le PSG s’est relancé en Ligue des champions en s’imposant ce mercredi face à l’AC Milan lors de la 3ème journée de la phase de poules.

Grâce aux buts de Kylian Mbappé (31e), Randal Kono Muani (52e ) et Kang-In Lee (88e), le club parisien a signé sa deuxième victoire en trois matchs et pris la tête du groupe E avec six points au compteur.

H.M.