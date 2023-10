CAN 2023, Al Hilal, objectifs… Les confessions de Yassine Bounou

Yassine Bounou s’est livré à cœur ouvert sur son transfert à Al Hilal, ses ambitions et sa nomination au Ballon d’Or 2023.

Dans une interview accordée à Foot Mercato, le gardien de but des Lions de l’Atlas a confié n’avoir jamais cru, à ses débuts, pouvoir atteindre un jour le très haut niveau. «Ça fait très longtemps que j’essaye de réussir au plus haut niveau. Pour moi, cette nomination au Ballon d’Or, c’est une récompense pour tout ça. Ça me fait chaud au cœur. Après ma saison dernière, avec ma Coupe du Monde, l’Europa League, je trouve que c’est mérité d’être là», a indiqué l’ancien portier du FC Séville.

Yassine Bounou est également revenu sur la saison précédente et ses nombreux moments marquants, dont l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial du Qatar. «La Coupe du Monde, la victoire finale en Europa League, ce sont des moments inoubliables. Le Mondial, c’est quelque chose que n’importe quel joueur rêve de faire, de jouer. C’est l’objectif ultime d’un joueur de football. Moi, j’ai eu la chance de le vivre et de la manière que tout le monde a vu. C’est juste exceptionnel», a-t-il précisé.

Le gardien de but s’est aussi exprimé sur les ambitions de la sélection nationale en Coupe d’Afrique 2023. «C’est un objectif pour le Maroc. On veut améliorer ce qu’on a fait dans les deux-trois dernières CAN. On veut améliorer ce qu’on a fait, donc surtout de passer ces quarts de finale. Le Maroc est une grande sélection et on a la capacité de faire beaucoup mieux qu’un quart de finale», a-t-il souligné.

En parallèle, Yassine Bounou s’est expliqué sur son transfert en Arabie saoudite. «Pendant le mercato, Al-Hilal a démontré son envie de m’avoir. Le club a fait son maximum pour tenter de me recruter et de m’avoir parmi eux. Ça m’a fait plaisir. Et pour moi, c’est un nouveau défi. Je ressens la responsabilité d’être à la hauteur avec eux. Je suis content d’être ici. Et puis, nous les joueurs, on aime bien être là où l’on est vraiment désiré», a-t-il assuré.

Le Marocain a dévoilé, par ailleurs, les noms des clubs qui l’avaient contacté avant de rejoindre Al Hilal. Il s’agit, selon lui, du PSG, du Real Madrid et du Bayern Munich.

Et d’ajouter que son objectif, pour l’instant, c’est de triompher avec Al-Hilal. «Je veux essayer de tout gagner, de marquer une époque et de laisser quelque chose. Je veux laisser une trace dans ce championnat, sur ce continent. Surtout que c’est un championnat qui est en train de grandir. Le niveau est de plus en plus élevé», a déclaré le portier.

H.M.