WAC: les dernières nouvelles sur l’état de santé d’Oussama Falouh

L’équipe médicale en charge du Wydadi Oussama Falouh a réussi à arrêter l’hémorragie interne, détectée chez le jeune joueur depuis son admission en salle de soins intensifs au sein d’une clinique privée de Casablanca.

Rappelons que le jeune défenseur du WAC a été victime d’un grave accident de circulation, tôt le matin du mercredi 11 octobre, dans une zone de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi. A ce sujet, le médecin du Wydad de Casablanca a déclaré à Le Site info que l’équipe médicale du club est en contact permanent avec les praticiens de l’établissement hospitalier où Falouh a été transféré. Et Dr Aniss Chagou n’a pas caché que l’état de santé du jeune footballeur de 24 ans est toujours critique. Et ce, malgré une légère amélioration constatée après l’arrêt de son hémorragie interne, a-t-il ajouté.

En tout cas, Oussama Falouh est encore dans un état comateux, depuis le grave accident dont il a été victime, alors qu’il était en compagnie de deux de ses amis. Et il souffre de nombreuses fractures au niveau du cou et du torse, en sus d’ecchymoses au niveau de plusieurs parties de son corps.

Cependant, malgré l’arrêt de l’hémorragie interne, l’état de santé d’Oussama Falouh demeure toujours très grave et très inquiétant. Et les médecins déploient tous leurs efforts afin de le sortir de ce mauvais pas et de procéder à sa prompte guérison, inchae Allah.

Par ailleurs de nombreux supporters du WAC, ainsi que des proches de la famille Falouh, ont passé une nuit blanche devant la clinique privée où est hospitalisé le défenseur wydadi. De même que le capitaine des Rouge et Blanc, Yahya Jabrane, a rejoint ses coéquipiers à la clinique de Ain Borja afin d’apporter le soutien de toute l’équipe aux membres de la famille d’Oussama.

Ceci, dès le retour de Jabrane de Doha, capitale de Qatar, où il a été soumis à des analyses et des examens à l’hôpital « Aspetar ». L’entraîneur du Wydad, Adil Ramzi, a également rencontré les proches du joueur devant la clinique, comme l’ont fait des membres du Bureau directeur du WAC et d’autres joueurs, dont Abdallah Himoud, Ismail Moutaraji et Saifeddine Bouhra.

Larbi Alaoui