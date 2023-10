Masters de Shanghai : Alcaraz éliminé en huitièmes

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série numéro 1 et 2ème joueur mondial, s’est incliné mercredi contre le Bulgare Grigor Dimitrov (19e mondial) et a été éliminé dès les huitièmes de finale du Master 1000 de Shanghai.

Le Bulgare, qui a vaincu Alcaraz en trois manches (5-7, 6-2, 6-4), retrouvera le Chilien Nicolas Jarry, qui s’est imposé face à l’Argentin Diego Shwartzman par le score de 6-3, 5-7, 6-3.

Alcaraz enregistre avec ce revers son deuxième mauvais résultat en deux semaines, après son élimination la semaine dernière en demi-finale du tournoi ATP 500 de Pékin par l’Italien Jannik Sinner.

L’Espagnol, âgé de 20 ans, a remporté durant sa carrière douze titres, dont deux tournois du Grand Chelem (US Open 2022 et Wimbledon 2023) et quatre Masters 1000 (Miami en 2023, Indian Wells en 2023 et Madrid en 2022 et 2023).