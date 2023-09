Carburants: nouveau changement dans le prix du gasoil

Le prix du gasoil va augmenter à partir de dimanche tandis que celui de l’essence restera stable. Selon les données de Le Site info, le coût d’un litre de gasoil grimpera de 45 centimes et franchira ainsi le cap de 14 dirhams.

A noter que les prix des carburants ont connu de nombreuses augmentations depuis début août, ce qui a provoqué la colère automobilistes.

A ce propos, Jamal Zrikem avait indiqué, de son côté, que les propriétaires des stations-service n’ont absolument rien à voir, de près ou de loin, avec les prix du gasoil et de l’essence.

Zrikem a aussi affirmé que les propriétaires sont les plus affectés par ces augmentations, sachant que les frais inhérents aux carburants sont de plus en plus élevés, sans changement notable sur leur modeste marge bénéficiaire et ce, que les prix baissent ou augmentent.

Et de souligner que la Fédération a adressé des correspondances, à maintes reprises, au Conseil de la concurrence, l’appelant à intervenir en mettant en œuvre ses prérogatives légales à ce sujet. De même que le retard pris dans l’adoption des textes, concernant le secteur des hydrocarbures, participe peu à l’anarchie ambiante que vit le secteur, a déploré Zrikem.

H.M.