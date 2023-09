Real Madrid: plus de 500 millions de followers sur les réseaux sociaux !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a dépassé les 500 millions de followers sur l’ensemble de ses comptes officiels de réseaux sociaux. Selon les données de l’outil analytique Blinkfire, c’est la première organisation sportive au monde à atteindre ce volume de followers.

Le Real Madrid gère 37 comptes officiels dans toutes ses sections (football, basket-ball, football féminin et football pour les jeunes) et abonnés (Bernabéu, Madridistas), dans 7 langues (espagnol, anglais, arabe, français, portugais, japonais et chinois), indiquent les Merengues dans un communiqué.

Ces comptes permettent au Real Madrid de fournir des informations et du contenu à toutes les communautés, là où elles en ont besoin et dans leur langue préférée.

Le Real Madrid a déjà annoncé en juillet 2023 que les comptes officiels de l’équipe première ont généré 3 milliards d’interactions en une saison.

Avec cette nouvelle performance, le club renforce encore son leadership dans l’environnement numérique.

Il possède le site web du club de football le plus visité au monde, avec une moyenne de 8,9 millions de visites par mois.