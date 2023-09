Ligue des champions : le Real Madrid gagne dans la douleur, Bellingham sauveur (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid s’est offert une victoire difficile 1-0 contre Union Berlin, mercredi soir au Stade Santiago Bernabeu, dans le cadre de la première journée du Groupe C de la Ligue des champions. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Jude Bellingham, la nouvelle star des madrilènes, dans le temps additionnel (90+5).

À la recherche de son 15ème titre de la plus prestigieuse compétition européenne inter-clubs, le Real Madrid a trouvé plus de difficultés que prévu contre une équipe bien organisée qui a mis à l’épreuve la patience et la capacité offensive des coéquipiers de Modric.

En attendant le résultat de Braga contre Naples, les Blancs sont premiers avec 3 points. Lors de la prochaine journée, le 3 octobre, le Real jouera à Naples et l’Union Berlin recevra Braga.