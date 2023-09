OM : Marcelino s’en va, bonne nouvelle pour Ounahi ?

Trois mois seulement après avoir pris les rênes de l’Olympique de Marseille, Marcelino plie bagage. Selon l’Equipe, l’entraîneur espagnol a annoncé son départ aux joueurs après la séance d’entraînement de ce mardi.

Serait-ce une bonne nouvelle pour Azeddine Ounahi, coincé dans le banc de touche malgré son retour de blessure et sa bonne prestation avec les Lions de l’Atlas face au Burkina Faso ? Les fans du Marocain n’ont d’ailleurs pas caché leur joie après l’annonce du départ de Marcelino, espérant que le prochain entraîneur de l’OM lui offre plus de temps de jeu.

Rappelons que dimanche, lors de la conférence de presse ayant suivi le match de l’OM face à Toulouse, Marcelino a été interrogé sur la situation du Marocain. «Je n’ai aucun problème avec lui mais je dois faire des choix», s’est-il défendu.

« Je mets toujours sur le terrain les joueurs qui pourront être compétitifs, ceux qui s’entraîneur le mieux. Ounahi est un joueur de l’effectif. On va utiliser Ounahi. On l’a déjà utilisé et il a été bon. Mais je dois choisir des joueurs. Ce qu’il doit faire, c’est continuer à faire les efforts à l’entraînement chaque jour pour nous convaincre et montrer qu’il peut être un joueur de plus à utiliser en match », a confié Marcelino.

De leur côté, les supporters de l’OM ne comprennent pas les raisons de cet écart, d’autant plus que l’équipe semble souffrir de nombreux problèmes techniques.

H.M.