Mercato : Oussama Idrissi vers le Mexique ?

Les médias néerlandais ont révélé que le club mexicain de Pachuca aurait signé un contrat avec le joueur de l’équipe nationale marocaine, Oussama Idrissi. L’équipe mexicaine aurait profité du statut libre du joueur pour le recruter lors du mercato estival en cours.

Al-Idrissi (27 ans) a joué pour plusieurs équipes dont l’AZ Alkmaar, le FC Séville, l’Ajax Amsterdam, Cadiz et Feyenoord Rotterdam.

Le joueur a rejeté un nombre important d’offres venus d’Arabie Saoudite et a également été proposé à l’équipe de Manchester United. Pour rappel, le club mexicain de Pachuca est l’un des clubs les plus forts d’Amérique du Nord et a disputé plus d’une fois la Coupe du monde des clubs.