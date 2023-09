Manchester United : Sofyan Amrabat indisponible face à Brighton

Les fans de Manchester United ont reçu une mauvaise nouvelle concernant la nouvelle recrue du club Sofyan Amrabat. D’après le célèbre journal britannique « Daily Mail », Amrabat ne pourra pas participer au prochain match de l’équipe prévu ce samedi contre Brighton, en raison de la blessure dont il souffre au dos.

La même source a ajouté que le joueur avait besoin d’un certain temps de repos en plus d’exercices de récupération, ce qui retarderait sa première apparition avec Manchester United. Pour rappel, Manchester United a disputé 4 matchs de Premier League pour le moment. Le club mancunien est 11e au classement général avec 6 points obtenus de deux victoires face à Wolverhampton et Nottingham Forest.