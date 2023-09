VIDEO: Badr Hari très ému après la catastrophe d’Al Haouz

Le champion du monde K1, Badr Hari s’est montré très ému au moment d’évoquer la tragédie qui a touché le pays vendredi soir. Le champion a dû renoncer à son combat qui était prévu dans la soirée du samedi face au Britannique James McSweeney lors du Glory 88.

« Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à notre peuple bien-aimé qui a souffert d’un terrible tremblement de terre la nuit dernière. Je pense à toutes les victimes et à leurs familles dans ces moments douloureux. Ensemble, nous surmonterons cette tragédie et nous resterons unis pour que tout le monde puisse commencer à se rétablir Incha’Allah. Qu’Allah accorde la protection à notre pays ».