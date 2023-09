Séisme au Maroc : le Real Madrid, premier club à adresser ses condoléances aux familles des victimes

Quelques heures seulement après le tremblement de terre qui a touché le Maroc, le Real Madrid est le premier club à avoir adresser un message de condoléances aux familles des victimes.

« Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration expriment leur plus profonde consternation et leur solidarité envers les victimes du tremblement de terre que le Maroc a subi ces dernières heures.

Notre club tient à exprimer ses condoléances et son affection aux familles des défunts et à tout le peuple du Maroc.

De même, nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous transmettons toute notre force et notre affection. »