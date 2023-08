Mondiaux d’athlétisme: le sacre de Soufiane El Bakkali vu par la presse espagnole

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Soufiane El Bakkali, sacré mardi soir champion du monde pour la deuxième fois, est le « maître absolu » du 3.000 m steeple, soulignent, mercredi, des médias espagnols.

« Le Marocain de 27 ans, qui a détruit Girma, a confirmé pourquoi il est le roi de la distance », écrit le quotidien spécialisé « AS », assurant qu’El Bakkali domine « avec suprématie » depuis des années les 3.000 m steeple.

L’athlète marocain, champion du monde et olympique de la distance, a été « la référence » pour ses quatorze adversaires et a confirmé tous les pronostics malgré la résistance de l’Ethiopien Lamecha Girma (08:05.44), détenteur du record du monde de l’épreuve, fait noter la publication espagnole.

« El Bakkali est actuellement imbattable dans la course de 3.000 m steeple. Il a démontré une supériorité incroyable lors de la finale de Budapest », commente, de son côté, la chaîne espagnole « TV2 », précisant que l’athlète marocain a géré la course avec intelligence et maturité suivant les pas de Girma avant de passer à l’attaque lors des 120 derniers mètres.

Le détenteur du record du monde, Girma, n’a pas pu suivre le « rythme impérial » d’El Bakkali qui s’impose comme étant le « maître absolu » du 3.000 m steeple, souligne la chaîne publique espagnole dans son commentaire sur la performance du jeune marocain.

« Après ce succès, le grand défi d’El Bakkali reste celui de battre le record du monde de la distance », ajoute « TV2 », assurant que, « compte tenu de sa performance de mardi, le champion marocain ne tardera pas à atteindre son objectif ».

Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde du 3.000 m steeple pour la deuxième fois consécutive, mardi soir à Budapest, lors des Championnats du monde d’athlétisme.

El Bakkali, champion olympique en titre, a signé un chrono de 8min 03sec 53/100è, devançant Girma (08:05.44), et le Kényan Abraham Kibiwot qui a décroché le bronze (8:11.98).

S.L