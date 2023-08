Bayern: Tuchel (déjà) sous le charme de Kane

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Bayern Thomas Tuchel espère que « l’effet Kane » se concrétisera dès vendredi sur le terrain contre le Werder Brême, en ouverture du championnat d’Allemagne (Bundesliga), une semaine après le transfert de Harry Kane de Tottenham au Bayern Munich.

Le capitaine de la sélection anglaise et meilleur buteur des Three Lions a eu « un impact immédiat sur le terrain d’entraînement et qui se voit dans la façon dont il travaille, dont il se comporte dans le vestiaire, à quel point il est humble et passionné », a estimé Tuchel.

Si « rien d’extraordinaire n’arrive », Kane sera titulaire pour commencer la saison de Bundesliga 2023/24 contre le Werder Brême, avec les undécuples champions d’Allemagne en titre, a-t-il dit.

Formé à Tottenham, Kane a passé presque deux décennies avec les Spurs et va découvrir un nouveau défi dans sa carrière, à 30 ans, avec une première expérience hors d’Angleterre.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, Kane espère décrocher sous les couleurs du Bayern ses premiers titres, avec comme horizon le rêve de remporter la Ligue des champions.

S.L.