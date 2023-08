Mondial féminin: Pedros s’exprime avant Maroc-Colombie

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection féminine marocaine de football est prête à jouer un match de haut niveau contre la Colombie et va tout donner sur les plans physique et mental pour créer la surprise de se qualifier aux 8es de finale, a indiqué, mercredi à Perth en Australie, le sélectionneur national Reynald Pedros.

« Nous allons essayer de mettre en difficulté les Colombiennes sur plusieurs aspects que nous avons pu identifier », a relevé Pedros lors de la conférence de presse d’avant match.

Les joueuses marocaines s’attendent à un match difficile, agressif et âprement disputé, a noté le sélectionneur national. De ce fait, a-t-il expliqué, elles sont appelées à développer un jeu collectif, uni et solidaire, le but étant d’avorter l’élan offensif de l’équipe adverse et de mettre en échec les individualités des Colombiennes.

« Contre une équipe en pleine confiance qui compte déjà six points, nous allons essayer d’être plus décisifs notamment sur le plan des duels et encore plus efficaces dans la surface adverse et plus agressifs dans le jeu », a-t-il ajouté.

L’effectif est au complet, a assuré Pedros, notant toutefois que l’entraînement prévu ce soir « sera décisif et nous permettra d’avoir une décision finale pour certaines joueuses en raison de la fatigue ».

Après la défaite lors du premier match contre l’Allemagne, l’équipe nationale a vite retrouvé confiance et a essayé de se concentrer sur les autres rencontres, le but étant de revenir dans la compétition et de rêver d’une qualification historique aux 8es de finale, a-t-il ajouté.

Le sélectionneur national n’a pas manqué de mettre en avant les bonnes conditions fournies par la Fédération royale marocaine de football au profit du Onze national, rappelant les multiples stages de préparation effectués par les joueuses marocaines et les matches amicaux visant à hisser la compétitivité de l’équipe nationale.

Par ailleurs, le sélectionneur national a noté que le football féminin marocain est en pleine expansion, rappelant la qualification des Lionnes de l’Atlas à la finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2022, et la participation pour la première fois à la phase finale d’une Coupe du monde de football féminin.

Pour ce qui est de la joueuse Élodie Nakkach, elle a assuré que ses coéquipières vont tout donner lors de ce troisième match afin de se maintenir toujours dans la compétition.

Selon elle, le football féminin a beaucoup évolué et les mentalités ont considérablement changé. « J’espère que ça ne va pas s’arrêter là et que l’on puisse faire de plus grands exploits », a-t-elle dit.

Les Lionnes de l’Atlas affrontent la Colombie pour le compte de la 3e journée du groupe H, jeudi au Nib Stadium à Perth (11h00 GMT+1).

Le groupe H comprend également la Corée du Sud (0 point) et l’Allemagne (3 points) qui jouent également jeudi aux mêmes horaires au Suncorp Stadium (Brisbane).

En prenant part à la 9ème édition de la Coupe du monde féminine de football (20 juillet – 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande), la sélection marocaine est devenue la première équipe arabe à participer à une phase finale du Mondial dames.

S.L.