VIDEO : Benzema de nouveau buteur après une passe décisive de Hamedallah

Et de 2 pour Karim Benzema avec Al Ittihad. L’international français a marqué un nouveau but ce dimanche soir en coupe arabe face au club sfaxien (Tunisie). Le but de Karim Benzema est arrivé quelques minutes après l’heure de jeu.

Abderrazak Hamedallah a intercepté un centre de la tête pour mettre le ballon dans les pieds du ballon d’or 2022. Ce dernier qui ne manque pas d’altruisme a rapidement repris le ballon pour surprendre les défenseurs et le gardien tunisien.

Cette victoire permet à Al Ittihad d’assurer sa place en quarts de finale de la compétition qui se déroule en Arabie Saoudite.