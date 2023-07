Mondial féminin: les Lionnes de l’Atlas jouent leur dernière chance

Par LeSiteinfo avec MAP

Pour leur 2ème match au Mondial féminin de football, les Lionnes de l’Atlas vont jouer leur va-tout face aux Sud-Coréennes pour continuer à avoir toutes leurs chances d’aller plus loin dans la compétition.

Lors de cette rencontre qui se jouera dimanche à 5h30 (GMT+1) au Coppers Stadium à Adelaïde (Australie) pour le compte de la 2ème journée du Groupe H, l’équipe féminine du Maroc veut se racheter après la désillusion du 1er match contre l’Allemagne, double championne du monde.

Ayant fait montre d’une grande combativité pour leur baptême du feu en Coupe du monde, les joueuses de Reynald Pedros se sont toutefois heurtées à l’obstacle allemand, trop difficile à surmonter.

Malgré la vraie bataille qu’elles ont livrées dans ce match, la tension a été bien importante pour que les Lionnes de l’Atlas puissent se libérer complètement et défendre pleinement leurs chances.

Par ailleurs, l’expérience accumulée dans ce genre de compétitions a fait pencher la balance en faveur de l’équipe allemande, un poids lourd du football féminin mondial.

Bien décidées à tourner la page du match contre l’Allemagne, les Lionnes de l’Atlas se sont vite remises au travail pour aborder la rencontre contre la Corée du Sud dans les meilleures conditions et avoir toutes les chances de leur côté pour réaliser un résultat positif.

Pour ce faire, l’essentiel est d’apprendre de ses erreurs et de tirer les leçons à même d’éviter une nouvelle déconvenue contre les Sud-Coréennes, comme l’a affirmé le sélectionneur national, Reynald Pedros.

« L’objectif est de se remettre au travail, de montrer aux filles (…) ce qui nous a manqué », a-t-il déclaré à l’issue du match face à l’Allemagne.

« Malgré ce revers, il faut rester concentré. Il nous reste deux autres matchs qu’il faut préparer le plus rapidement possible avec l’objectif de montrer aux filles ce qui n’a pas fonctionné et ce qu’il faut rectifier », a ajouté le technicien français.

Pour ce match crucial contre la Corée du Sud, qui a également perdu sa 1ère rencontre au Mondial contre la Colombie, les joueuses marocaines devront rester motivées et chasser de leur esprit le faux pas face à l’Allemagne.

Contre la Corée du Sud, 18è nation au classement FIFA et vice-championne en titre de la Coupe d’Asie, la tâche ne sera pas aisée pour les joueuses marocaines qui devront se montrer sous leur meilleur jour et être au top de leur forme.

Afin de relever le défi sud-coréen, l’équipe nationale féminine devra absolument se montrer solide défensivement, comme c’était le cas lors des matches préparatoires contre la Suisse et l’Italie, et efficace offensivement pour concrétiser les occasions de but qui pourraient se présenter lors de cette rencontre.

Le groupe marocain, qui compte des joueuses talentueuses dotées de grandes qualités techniques et qui évoluent ensemble depuis le début de la campagne africaine qualificative au Mondial, devra se montrer soudé et fort mentalement pour décrocher les précieux trois points de la victoire et garder ses chances intactes en vue d’une qualification au prochain tour.

En prenant part à la 9ème édition de la Coupe du monde féminine de football (20 juillet – 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande), la sélection marocaine est devenue la première équipe arabe à participer à une phase finale du Mondial dames.

Les Lionnes de l’Atlas, qui disputeront le jeudi 03 août leur 3ème et dernier match de la phase de poules face à la Colombie, ont déjà écrit l’histoire en se qualifiant au Mondial. Mais elles ne veulent pas s’en contenter et espèrent aller le plus loin possible dans cette compétition.

S.L.